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Стали известны неожиданные подробности о резонансном убийстве ювелира в Киеве: новые фото

понедельник, 15 апреля 2019, 17:59

Среди трех задержанных по подозрению в убийстве экс-владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева – двое бывших сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По подозрению в совершении преступления, совершенного из корыстных побуждений, работниками уголовного розыска столичной полиции при поддержке бойцов КОРДа задержаны трое мужчин, двое из которых являются бывшими работниками СБУ и Национальной полиции и один ранее судимый", - отметили в ведомстве.

Злоумышленников задержали во время их подготовки к еще одному нападению.

13 апреля по месту жительства задержанных правоохранители провели обыски и изъяли пистолет, глушитель к нему, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации и другое.

Также в ходе обысков изъяли картину, которая по предварительным данным может быть похищенной из музея в городе Нанси во Франции работой Поля Синьяка стоимостью 1,5 млн долларов.

Представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец рассказала журналистам, что картину отправят на экспертизу, но такую работу действительно похитили из музея в Нанси в мае прошлого года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в совершении резонансного убийства в Киеве Сергея Киселева, ювелира, который фигурировал в деле "бриллиантовых" прокуроров.

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