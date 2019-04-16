Мать облила бензином и подожгла дом со своими детьми: подробности трагедии

В российском Забайкалье женщина попыталась сжечь дом со своими детьми, пока супруг был на работе.

Об этом сообщает издание LifeShot в Telegram.

Журналисты со ссылкой на свидетелей сообщили, что женщина разлила бензин по полу, подожгла его и ушла из дому. Дети – четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка, находились внутри.

Девочку удалось спасти – ее вынес из пожара соседский 16-летний парень, а вот мальчик задохнулся в дыму.

"Мы все побежали туда, когда дом в огне был. Мой Пашка вытащил на руках самую младшую Сашу. Когда пытался пойти второй раз спасти еще мальчика, туда уже было невозможно зайти! Все было в огне – даже пожарные не могли зайти. От дома почти ничего не осталось!", - рассказала прессе мама спасителя.

В данный момент против женщины, устроившей пожар в своем доме, возбуждено уголовное дело, ее задержали. Соседи утверждают, что она долгое время злоупотребляла алкоголем.

Как сообщал "Апостроф", 8 апреля в Житомирской области пожилые супруги сгорели заживо после того, как подожгли сухостой возле двора.