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В жилой многоэтажке в Киеве произошел сильный пожар: первые фото и видео

вторник, 09 апреля 2019, 13:55

В Киеве на улице Макеевской горит жилой многоэтажный дом.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Прямо сейчас происходит тушение пожара, произошедшего на улице Макеевской, 7, на 8 этаже. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали видео и фотографии с места событий. На видеоролике видно, что пламя уже уничтожило балкон на восьмом и девятом этажах. Прибывшие на место пожарные смогли затушить огонь с улицы.

В полиции событие пока официально не прокомментировали.

Напомним, что в Киеве на Березняках возле рынка загорелся МАФ с шаурмой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области во время пожара погибли три человека, в том числе двое детей.

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