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Сеть разозлило жестокое убийство собаки на Донбассе: фото извергов

вторник, 16 апреля 2019, 01:19

В субботу, 13 апреля в поселке Красная Звезда близ оккупированной Макеевки, Донецкая область, двое извергов избили собаку палкой с гвоздями и металлической трубой, после чего животное пришлось усыпить.

Об этом у себя в Twitter сообщил блогер Фашик Донецкий, приложив к посту скриншот записи одного из местных сообществ.

Свои действия живодеры пояснили тем, что пес атаковал их собаку и напал на женщину. Хозяева усыпленного пса утверждают, что тот никогда не бросался на посторонних и в чужие дворы не заходил.

Пользователи выразили свое негодование под записью блогера, отметив низкий моральный облик населения, оставшегося на оккупированных территориях.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист Денис Казанский в интервью рассказал о действиях недееспособных местных властей на Донбассе, которые принесли разруху, маргинализацию и обнищание населения на Донбасс еще до вторженияроссийских войск.

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