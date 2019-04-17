Жестокое убийство в Тернополе: полиция поймала "демона" с черными глазами, видео

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 27-летней девушки в Тернополе Андрея Горбатюка.

Об этом сообщает Тернополь1.

Он был самым известным клиентом жертвы. А теперь - подозреваемый в ее убийстве. Андрея Горбатюка полиция разыскивала, так как считает, что он причастен к смерти известной тату - мастера Татьяны Подвашецькои.

Девушку знали в Тернополе. Ее внешность привлекала взгляды - тело в тату, длинные волосы, цвет которого она часто меняла. В соцсетях Татьяна имела много сторонников, и тех, кто следил за ее нестандартными снимками.

И после смерти страницы в соцсетях Татьяны обсуждают последний ее пост - о любви к смерти. В комментариях люди высказывают, что эти слова стали для нее пророческими.

Как сообщал "Апостроф", 14 апреля около полуночи в городе Фастов Киевской области было найдено тело 42-летнего главы одного из местных фермерских хозяйств с огнестрельным ранением.