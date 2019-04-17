Жертвой "демона" в Тернополе стала известная красавица: фото, видео и подробности о погибшей

Горбатюка Андрея с внешностью "демона" подозревают в убийстве известной в Тернополе тату-мастера Татьяны Подвашецкой.

Об этом сообщает новостной портал "За Збручем".

Девушку нашли мертвой в квартире дома по улице Леся Курбаса в Тернополе. Стало известно, что 27-летняя Татьяна местная мастер татуировок. У нее в социальных сетях было множество поклонников. Жила девушка вместе с мужем, вместе работали в тату-салоне.

Соседи рассказали журналистам, что никакой суеты или криков не слышали, еще в понедельник, 15 апреля, видели Татьяну возле дома.

Напомним, девушка умерла в ночь на 16 апреля. Судмедэксперты обнаружили ножевые ранения на теле убитой. Полиция подозревает в убийстве тернопольчанина Горбатюка Андрея Петровича 1993 года рождения.

Как сообщал "Апостроф", 14 апреля около полуночи в городе Фастов Киевской области было найдено тело 42-летнего главы одного из местных фермерских хозяйств с огнестрельным ранением.