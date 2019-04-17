Расстрел бандитами активистов под Одессой: полиция сделала странное заявление о пострадавших

Правоохранители Одесской области прокомментировали инцидент с нападением на активистов, который произошел вечером 16 апреля на контрольном пункте "Дачное".

Как заявил спикер Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, конфликт связан с теневыми схемами на весовом комплексе между "Укравтодором" и "Укртрансбезпекою".

Отметим, что изначально Форостяк завил, что конфликт произошел между активистами, но теперь решил называть нападавших "титушками".

"Одни титушки действовали в пользу одной стороны, другие в такой способ решили взять контроль в свою руки и подозвали вторых титушек", - написал он в Facebook.

Он предупредил, что полиция Одесской области серьезно расследует данный инцидент и накажет всех виновных. Несколько из них уже задержаны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети продолжают обсуждать нападение на мирных граждан под Одессой, где неизвестные избили активистов и повредили их транспорт.