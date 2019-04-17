В Киеве "герой парковки" на всю ночь перекрыл дорогу: опубликовано видео

В Киеве в районе Виноградарь водитель припарковал свое авто прямо поперек дороги. Машина простояла так всю ночь.

Видео с "героем парковки" опубликовали утром 17 апреля в telegram-канале dtp kiev info.

"Мастер парковки на Виноградаре всю ночь простоял и с утра видать не протрезвел еще... Полиция на вчерашние вызовы по поводу парковки поперек дороги от граждан, так и не приехала", - говорится в подписи к видео.

"Так что паркуйтесь как хотите, где хотите, всем пофиг!", - добавил автор видео.

Как сообщал "Апостроф", в конце марта в Киеве показали "героя парковки", который удосужился поставить свой автомобиль на тротуаре так, что пешеходам с детьми приходилось обходить его по газону.

Ранее водитель в Киеве на улице Щербаковского поставил свой автомобиль во дворе прямо на пешеходной дорожке.