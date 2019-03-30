Свинья и дети: сети разгневали фото "героя парковки" в Киеве

В Киеве показали нового "героя парковки", который удосужился припарковать свой автомобиль на тротуаре так, что пешеходам с детьми приходилось обходить его по газону.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Хотелось бы поделиться о сегодняшней ситуации с парковкой. Это перекресток улицы Луговой и Автозаводской", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что автомобиль припаркован на весь тротуар и обойти его можно либо по проезжей части или по газону, но никак не по тротуару.

В сети тут же стали комментировать фото, естественно, не скрывая возмущения.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве около мусорных баков обнаружили элитную машину на европейских номерах.

А в пригороде Киева, на Петропавловской Борщаговке, девушка-водитель неудачно припарковалась, повредив четыре автомобиля. Машина марки Volkswagen врезалась в четыре припаркованных авто.

Также в столице пешеходы оставили на неудачно припаркованном автомобиле шоумена Андрея Джеджулы гору мусора.