С "заботой" о людях: в сети показали фото "гениального героя парковки" в Киеве

В Киеве заметили очередного "героя парковки", который оставил свой автомобиль во дворе, прямо на пешеходной дорожке.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

На снимке можно увидеть, что припаркованный автомобиль BMW перекрыл проход по дорожке полностью.

Отмечается, что фото было сделано на улице Данила Щербаковского.

"Просто гениальная парковка от водителя BMW на Д. Щербаковского, 49В", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве сфотографировали очередного "героя парковки", который нашел себе место для стоянки на территории служебной парковки для автомобилей "скорой помощи".

Кроме того, 15 марта в Киеве другой "герой парковки" сломал бордюр у входа в подъезд жилого дома.