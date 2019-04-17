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Зверски замучен боевиками: в сети напомнили видео с одной из первых жертв на Донбассе

среда, 17 апреля 2019, 16:14
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В сети напомнили, что пять лет назад боевиками так называемой ДНР был похищен и зверски замучен депутат горсовета Горловки Владимир Рыбак.

Об этом сообщает "Грани.ру".

"Пять лет назад в города Донбасса пришел террор. Тех, кто бросал вызов террористам, были единицы. В Горловке 17 апреля 2014 года депутат местного горсовета Владимир Рыбак пытался снять флаг ДНР со здания горисполкома. Люди, захватившие здание, силой усадили депутата в машину и увезли. 22 апреля тело Владимира Рыбака со следами жестоких пыток нашли в речке Торец вблизи Славянска вместе с еще двумя телами", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Рыбаку посмертно присвоено звание Героя Украины. Однако расследование его убийства не дало никаких результатов. Принимавшие участие в сокрытии убийства Игорь Безлер и Игорь Гиркин остались безнаказанными, оба живут в России.

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе обстреливают воинов ВСУ из новых образцов вооружения Российской Федерации.

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