Зверски замучен боевиками: в сети напомнили видео с одной из первых жертв на Донбассе

В сети напомнили, что пять лет назад боевиками так называемой ДНР был похищен и зверски замучен депутат горсовета Горловки Владимир Рыбак.

Об этом сообщает "Грани.ру".

"Пять лет назад в города Донбасса пришел террор. Тех, кто бросал вызов террористам, были единицы. В Горловке 17 апреля 2014 года депутат местного горсовета Владимир Рыбак пытался снять флаг ДНР со здания горисполкома. Люди, захватившие здание, силой усадили депутата в машину и увезли. 22 апреля тело Владимира Рыбака со следами жестоких пыток нашли в речке Торец вблизи Славянска вместе с еще двумя телами", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Рыбаку посмертно присвоено звание Героя Украины. Однако расследование его убийства не дало никаких результатов. Принимавшие участие в сокрытии убийства Игорь Безлер и Игорь Гиркин остались безнаказанными, оба живут в России.

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе обстреливают воинов ВСУ из новых образцов вооружения Российской Федерации.