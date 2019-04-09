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Появились новые доказательства присутствия России в войне на Донбассе: опубликованы фото

вторник, 09 апреля 2019, 17:15

Боевики на Донбассе обстреливают воинов ВСУ из новых образцов вооружения Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, 5 апреля противник совершил обстрел позиций украинских военнослужащих с артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм.

"Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов показал применения оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь". Снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашников"", - говорится в сообщении.

Отмечают, что оккупационные войска сознательно нарушают условия Минских договоренностей.

"Оккупанты, сознательно нарушая условия Минских договоренностей, вновь продемонстрировали свои преступные намерения по использованию нашей территории в качестве военного полигона для испытания и демонстрации разработок российского военно-промышленного комплекса", - сообщает пресс-служба ООС.

Пользователей сети насторожила данная информация, которую они и прокомментировали.

"Особенности "гражданской" войны или хроники "братской" гуманитарки", - написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Как сообщал "Апостроф", 7 апреля на Донбассе в зоне проведения АТО вооруженные формирования РФ 10 раз обстреляли позиции украинских военных, однако бойцы ВСУ дали достойный ответ и ликвидировали 4 оккупантов, а еще 14 боевиков получили ранения.

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