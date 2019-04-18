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Названа фамилия кандидата в депутаты, устроившего пьяное ДТП под Киевом: фото и видео

четверг, 18 апреля 2019, 14:52
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Виновником ДТП в Обухове Киевской области оказался кандидат в депутаты Николай Соколенко.

Об этом сообщается на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

"Ой, а тут интересная история получается. Это же оказывается не просто бухой водитель был виновником ДТП в Обухове, это же целый кандидат в депутаты Обуховского городского совета от партии Киевщины "Новые лица". Зовут его Николай Соколенко и водительского удостоверения он был лишен еще до этой аварии и именно за нетрезвое вождение. Нормальный такой кандидат с новым лицом", - отметили в сообществе.

Ранее в Киеве устроил масштабную аварию пьяный араб с 4 женщинами в салоне авто.

Как сообщал "Апостроф",в декабре 2018 года в ДТП в Киеве попала народный депутат Украины от "Народного фронта" Наталья Кацер-Бучковска и ее сын.

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