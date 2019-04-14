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Под Киевом пьяный кандидат в депутаты устроил серьезное ДТП: фото и видео

воскресенье, 14 апреля 2019, 19:52

В воскресенье, 14 апреля, под Киевом пьяный кандидат в депутаты устроил серьезное ДТП, врезавшись в авто на светофоре.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя фото и видео с места ЧП.

"Этот водитель ночью в городе Обухов въехал на своей Volvo в автомобиль Hyundai, который просто стоял на светофоре. Полный неадекват, все время кому-то звонил и решал", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", утром 12 апреля в центре Киева произошла авария с участием четырех машин. ДТП случилось около Мариинского парка, столкнулись четыре автомобиля. Несколько участников аварии получили травмы.

Также утром в понедельник, 18 марта, в Киеве автомобиль с "европейскими" номерами влетел в столб и загорелся.

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