Под Киевом пьяный кандидат в депутаты устроил серьезное ДТП: фото и видео

В воскресенье, 14 апреля, под Киевом пьяный кандидат в депутаты устроил серьезное ДТП, врезавшись в авто на светофоре.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя фото и видео с места ЧП.

"Этот водитель ночью в городе Обухов въехал на своей Volvo в автомобиль Hyundai, который просто стоял на светофоре. Полный неадекват, все время кому-то звонил и решал", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", утром 12 апреля в центре Киева произошла авария с участием четырех машин. ДТП случилось около Мариинского парка, столкнулись четыре автомобиля. Несколько участников аварии получили травмы.

Также утром в понедельник, 18 марта, в Киеве автомобиль с "европейскими" номерами влетел в столб и загорелся.