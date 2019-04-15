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​На Донбассе ликвидирован наемник "Кот" из России: фото

понедельник, 15 апреля 2019, 08:31

Военные ВСУ ликвидировали на Донбассе российского наемника Илью Колосова по кличке "Кот", воевавшего в лавах НВФ.

Об этом сообщает офіцер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Twitter.

"200_бригада 11.04.19 пополнилась очередным бойцом Колосов "Кот" Илья, станица Новопокровская, Краснодарский край, рф. Союз кизячества собирает деньги (скрин) на транспортировку в забытую станицу", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что боевик числился в списках "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось яркое видео уничтожения бойцами отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" позиций боевиков на Донбассе.

Ранее сообщалось, что на Донбассе, в районе Светлодарской дуги, украинские военнослужащие уничтожили блиндаж боевиков.

Также известно, что российские СМИ подтвердили гибель более чем одного боевика в результате недавнего удара сил ООС по позициям противника в Донбассе.

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