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Боевики ЛНР выдали присутсвие на Донбассе российских офицеров

воскресенье, 14 апреля 2019, 03:32

Боевики, расположенные в оккупированном Алчевске Луганской области, жалуются на присланных из России офицеров, что те не дают им воевать.

Скриншотом сообщения в одном из пабликов боевиков поделился в своем Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Особенности "гражданской" войны. В этом сообщении прекрасно все. Братья россияне, руководящий состав кадровых российских военных звена комбат и заместители, два танковых батальона гуманитарки с плодородных шах Донбасса ... Разволновались местные предатели в последнее время, что ОСы (Объединенные силы ВСУ - ред) их отправляют систематически в "200 бригаду", - прокомментировал Штефан.

Как сообщал "Апостроф", боевики ДНР в интервью российскому пропагандисту Александру Сладкову пожаловались на эффективную работу украинских снайперов.

По данным украинской разведки, пророссийские боевики обманывают свое российское "руководство", предоставляя ему фейковые фотографии с передовой.

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