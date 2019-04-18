RU   UA  

четверг, 18 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

18 апреля

20:12
В НБУ объяснил, светит ли Коломойскому $2 млрд компенсации за ПриватБанк
20:10
Учитель избил шестиклассника в школе под Херсоном: подробности скандала
19:52
В ПриватБанке прокомментировали "панику" у банкоматов
19:50
Война на Донбассе: перемирие нарушилось, не успев и начаться
19:22
Появилось оперативное видео задержания боевика ЛНР в Запорожье
19:20
У Зеленского назвали неожиданное имя ведущей дебатов на "Олимпийском"
18:54
У Зеленского сделали заявление по участию в теледебатах с Порошенко
18:28
Твое лицо, когда звонит Порошенко: в сети ажиотаж из-за "находки" штаба президента
18:27
Теледебаты Зеленского и Порошенко перенесли ради шоу на стадионе: новое время
18:01
​В НБУ оценили перспективы возвращения ПриватБанка Коломойскому
17:59
Под Киевом произошло страшное смертельное ДТП: фото
17:48
Один из лучших футболистов мира сделал неожиданное заявление по своему будущему
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Война на Донбассе: перемирие нарушилось, не успев и начаться

четверг, 18 апреля 2019, 19:50
переглянути новину українською

Боевики в первый же день нарушили объявленное "Пасхальное перемирие", четыре раза обстреляв позиции украинских сил на Донбассе и ранив одного украинского бойца.

Об этом говорится в отчете штаба ООС.

Как сообщается, с начала суток, 18 апреля, боевики четыре раза атаковали позиции бойцов ООС. При этом одна из атак была осуществлена с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Отмечается, что в результате обстрелов был ранены один украинский боец. Также сообщается, что на вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что 17 апреля в результате боев в Донбассе было ликвидировано двое боевиков. Еще пятеро получили ранения различной тяжести.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: