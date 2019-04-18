Война на Донбассе: перемирие нарушилось, не успев и начаться

Боевики в первый же день нарушили объявленное "Пасхальное перемирие", четыре раза обстреляв позиции украинских сил на Донбассе и ранив одного украинского бойца.

Об этом говорится в отчете штаба ООС.

Как сообщается, с начала суток, 18 апреля, боевики четыре раза атаковали позиции бойцов ООС. При этом одна из атак была осуществлена с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Отмечается, что в результате обстрелов был ранены один украинский боец. Также сообщается, что на вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что 17 апреля в результате боев в Донбассе было ликвидировано двое боевиков. Еще пятеро получили ранения различной тяжести.