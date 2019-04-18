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ВСУ устроили боевикам смертельную среду: названы серьезные потери

четверг, 18 апреля 2019, 07:19
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17 апреля боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения – минометов калибра 82 мм.

Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил в Facebook.

По данным украинских силовиков, также враг вел обстрелы из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 17 апреля в ходе боев были ликвидированы двое оккупантов, еще пять – ранены.

Украинская сторона потерь не понесла. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.

"Объединение объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по состоянию на апрель 2019 года на Донбассе находятся более 2 тысяч российских военных.

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