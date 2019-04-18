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ВСУ нанесли мастерские ответные удары по боевикам: видео ликвидации

четверг, 18 апреля 2019, 12:27
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Украинские военные нанесли смертельный удар по позициям пророссийских боевиков на востоке Украины, откуда наемники регулярно совершали обстрелы бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Офицер уточнил, что операцию боевая группа К-2 из состава 54 ОМБр проводила в ответ на провокационные обстрелы оккупационных войск.

"С этих позиций враг систематически вел прицельный огонь по подразделениям ОС", – сообщил автор публикации.

По данным разведки, в результате удара были ликвидированы трое боевиков. Еще трое получили ранения. Ударом блиндаж врага был полностью уничтожен. Также была повреждена одна единица военной техники наемников.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский снайпер ликвидировал на Донбассе пулеметчика российско-оккупационных войск.

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