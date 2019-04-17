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Появилось видео ликвидации снайпером ВСУ пулеметчика боевиков

среда, 17 апреля 2019, 10:19
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Украинский снайпер ликвидировал на Донбассе пулеметчика российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, боевики каждый день обстреливают позиции военных ОС игнорируя Минские договоренности. Так, оккупанты провоцируют украинских бойцов огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

Однако, уточнил Штефан, солдаты ВСУ дают достойный ответ боевикам на Донбассе.

"На этот раз на Донецком направлении снайпер ОС "ужалил" пулеметчика оккупантов и отправил его для дальнейшего прохождения службы в "200 бригаде", - написал офицер ВСУ и опубликовал видео в сети.

Как сообщал "Апостроф", бойцы полка "Азов" уничтожили на Светлодарской дуге в районе населенного пункта Доломитное БМП-1 российско-оккупационных войск.

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