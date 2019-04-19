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Москву затянуло черным дымом из-за сильного пожара в многоэтажке: впечатляющие фото и видео

пятница, 19 апреля 2019, 12:31
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19 апреля на юге Москвы на территории строящегося жилого комплекса "Зиларт" произошел пожар, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает российская пресса, это уже второй пожар в этом жилом комплексе за год.

По уточненным данным, здесь загорелся битум в районе 5-го этажа новостройки.

По состоянию на 12:00 пожар на территории новостройки потушен.

"Пожар происходил на улице Архитектора Щусева, дом 1", - сообщили в МЧС.

К счастью, дом был не заселен. Именно благодаря этому при пожаре никто не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что некоторые части собора Парижской Богоматери могут обрушиться после произошедшего здесь масштабного пожара.

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