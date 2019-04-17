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Пожар в Нотр-Даме: настоятель собора выступил с печальным заявлением

среда, 17 апреля 2019, 19:05
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Собор Парижской Богоматери может закрыться для посетителей на пять-шесть лет в связи с восстановительными работами из-за пожара 15 апреля.

Об этом сообщил настоятель Нотр-Дам де Пари Патрик Шове, передает международное агентство Associated Press.

По его словам, что "часть собора была очень повреждена" огнем. Такую же позицию недавно озвучил и президент Франции Эммануэль Макрон, назвав аналогичные сроки ремонта.

Также настоятель добавил, что сейчас неясно, где будут работать 67 сотрудников собора в период восстановления.

Собор Парижской Богоматери - одна из известнейших символов Парижа и мировая достопримечательность. Также является важнейшим памятником средневековой готической архитектуры. Возводился в период 1163—1345 годов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Париже пытались спасти остатки легендарного собора.

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