Над собором Парижской Богоматери нависла серьезная угроза

Некоторые части собора Парижской Богоматери могут обрушиться после произошедшего здесь масштабного пожара.

Как сообщает Le Figaro, к такому выводу пришли пожарные эксперты, которые обнаружили несколько критических моментов.

В свою очередь министр культуры заявил, что в соборе остаются “три основные точки хрупкости”. Одна из них находится в северном трансепте собора. Здесь расположена шестерня длиной около 15 метров и весом несколько тонн. По мнению специалистов, если она обрушится, то за ней рухнет часть северного фасада.

Также в соборе в аварийном состоянии остается западный фронтон между двумя звонницами. Рама, на которую он опирался, была уничтожена пожаром.

Ранее "Апостроф" сообщал, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, вероятно, стало короткое замыкание.