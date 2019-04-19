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Над собором Парижской Богоматери нависла серьезная угроза

пятница, 19 апреля 2019, 10:59
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Некоторые части собора Парижской Богоматери могут обрушиться после произошедшего здесь масштабного пожара.

Как сообщает Le Figaro, к такому выводу пришли пожарные эксперты, которые обнаружили несколько критических моментов.

В свою очередь министр культуры заявил, что в соборе остаются “три основные точки хрупкости”. Одна из них находится в северном трансепте собора. Здесь расположена шестерня длиной около 15 метров и весом несколько тонн. По мнению специалистов, если она обрушится, то за ней рухнет часть северного фасада.

Также в соборе в аварийном состоянии остается западный фронтон между двумя звонницами. Рама, на которую он опирался, была уничтожена пожаром.

Ранее "Апостроф" сообщал, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, вероятно, стало короткое замыкание.

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