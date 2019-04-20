На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха: опубликованы фото

В ходе боевого столкновения на Донбассе боевики понесли очередную потерю – украинскими военнослужащими был ликвидирован 31-летний гражданин России Николай Шелуха, родом из Ханты-Мансийска.

Об этом у себя на странице в Facebookнаписал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

Российский наемник был убит в субботу, 13 апреля. Местоположение боя, где его ликвидировали – высота "Дерзкая" на мариупольском направлении.

Сам россиянин не скрывал, что воюет на Донбассе против украинской армии, и активно постил в социальной сети "Одноклассники" фотографии с оружием.

"Сослуживцы" Николая Шелухи тяжело перенесли его потерю. Так, еще один наемник Дмитрий Яремко написал развернутый пост о том, что Россия их бросила на Донбассе, что воевать на "глупой и никому не нужной войне".

Как сообщал Апостроф, ранее в Facebook появилась видеозапись как военнослужащий Вооруженных сил Украины ликвидировал очередного оккупанта на востоке страны с помощью снайперской винтовки на расстоянии в 700 метров.