RU   UA  

пятница, 19 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 апреля

09:59
"Оформили" с расстояния 700 метров: опубликовано видео ликвидации боевика снайпером ВСУ
09:50
Битва будет эпической: свежие фотожабы на Порошенко и Зеленского
09:47
Украинский чемпион мира сделал громкое заявление о готовности воевать за страну
09:39
Золотая Жар-птица 2019: названы победители престижной премии
09:35
"Украинский Давос" и "Революция ценностей": в июне во второй раз состоится Международный форум Ukrainian ID
09:35
На Кардашьян похожа: Каменских в прозрачном платье вышла в свет
09:25
Генштаб сделал важное заявление о боеприпасах в армии: фото
09:18
В Северной Ирландии беспорядки завершились смертельным терактом: фото и видео
09:00
Песах 2019: что можно и нельзя делать, правила и традиции
08:55
Пасхальное перемирие по-путински: стали известны итоги переговоров по Донбассу
08:48
Синоптик рассказала о сюрпризах погоды в ближайшую неделю
08:27
Богатые родители и дедушка из МВД: новые подробности о подозреваемом в громком убийстве в Тернополе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Оформили" с расстояния 700 метров: опубликовано видео ликвидации боевика снайпером ВСУ

пятница, 19 апреля 2019, 09:59
переглянути новину українською

Военнослужащие Вооруженных сил Украины ликвидировали очередного оккупанта на востоке страны.

Как сообщает в Facebook Александр Гром, на этот раз боевик был ликвидирован на Донецком направлении.

"На Донецком направлении снайперы Объединенных сил организовали пополнение в "200 бригаде". С расстояния около 700 м пулеметчика оккупационных войск оформили калибром 338. Скажу вам, лупит далеко, точно и не дает никаких шансов", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали видео ликвидации пророссийского боевика.

Напомним, что снайпер полка "Азов" после поджога украинскими военными позиции врага ликвидировал на Донбассе одного из боевиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военные нанесли смертельный удар по позициям пророссийских боевиков на востоке Украины, откуда наемники регулярно совершали обстрелы бойцов Вооруженных сил Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Презентация программ премии Ukrainian ID Awards и фестиваля Sheva Fest

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Захват Киева - это стратегически очень выгодная цель для Путина, - генерал

Огонь на колесах: новые факты об украинском ракетном комплексе "Нептун"

В радиусе 500 метров ощущался кошмарный жар: очевидец о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Будет ли тепло: синоптики дали прогноз на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: