"Оформили" с расстояния 700 метров: опубликовано видео ликвидации боевика снайпером ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины ликвидировали очередного оккупанта на востоке страны.

Как сообщает в Facebook Александр Гром, на этот раз боевик был ликвидирован на Донецком направлении.

"На Донецком направлении снайперы Объединенных сил организовали пополнение в "200 бригаде". С расстояния около 700 м пулеметчика оккупационных войск оформили калибром 338. Скажу вам, лупит далеко, точно и не дает никаких шансов", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали видео ликвидации пророссийского боевика.

Напомним, что снайпер полка "Азов" после поджога украинскими военными позиции врага ликвидировал на Донбассе одного из боевиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военные нанесли смертельный удар по позициям пророссийских боевиков на востоке Украины, откуда наемники регулярно совершали обстрелы бойцов Вооруженных сил Украины.