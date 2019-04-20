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Огонь поднялся до 12 этажа: появились новые фото и видео сильного пожара в Одессе

суббота, 20 апреля 2019, 13:55
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Пожар, который произошел в Одессе в 12-этажном доме, начался на нижних этажах и поднялся до самой крыши.

Об этом сообщает издание "Думская".

По предварительным данным, расположенный в этом доме торговый центр "Пятый элемент" не поврежден, пострадали только квартиры.

Также сообщается, что в результате пожара никто не погиб. Жильцов эвакуировали, сейчас они стоят внизу. Люди напуганы, некоторые из них надышались дымом.

По неподтвержденной пока информации, на фасаде дома загорелся кондиционер, и от него огонь быстро распространился по обшивке. Ликвидация возгорания продолжается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 18 апреля в Шевченковском районе Киева в жилом многоэтажном доме начался масштабный пожар.

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