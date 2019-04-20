В Одессе масштабный пожар охватил жилую многоэтажку: первые фото и видео

В субботу, 20 апреля, в 12-этажном доме в Одессе начался серьезный пожар.

Об этом сообщает "7 телеканал".

Пожар произошел в доме на улице Черняховского в районе 5-й станции Большого Фонтана.

Пламя вырывается с торцевой стороны высотки.

Отмечается также, что в этом здании расположен торговый центр "Пятый элемент".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 18 апреля в Шевченковском районе Киева в жилом многоэтажном доме начался масштабный пожар. По предварительной информации, пламя вспыхнуло на чердаке. Возгорание достигло площади в 200 квадратных метров. Часть крыши над одним из подъездов сгорела и обвалилась.

Кроме того, вечером 7 апреля в Киеве произошел крупный пожар в жилом доме, который тушили четыре часа.