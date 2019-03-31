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Стала известна фамилия 23-летнего бойца Нацгвардии, погибшего в страшном ДТП в Одессе

воскресенье, 31 марта 2019, 07:57

В жуткой аварии, которая произошла в субботу, 30 марта, в Одессе, погиб молодой военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Флоря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пользователь "Позывной Маршал".

Как отмечается, несколько нацгвардейцев патрулировали улицы Одессы. Автомобиль выехал на тротуар и сбил троих военнослужащих.

Один из членов пешего патруля Нацгвардии погиб на месте. Его звали Виталий Валентинович Флоря, 1996 года рождения.

"Парни охраняли город! Просто хочу напомнить Вам,чего стоит наш покой,в мирных городах! Помните и цените ребят! Патрульная полиция приносит свои соболезнования родственникам и близким Виталия!", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 30 марта, в Одессе автомобиль сбил троих служащих Нацгвардии - один из них погиб, а двое попали в больницу.

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