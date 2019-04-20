Пожар в Нотр-Даме: стало известно о выживших в огне

Пчелы, которые обитали в соборе Парижской Богоматери пережили пожар, уничтоживший большую часть его крыши и шпиль.

Об этом сообщает телеканал BBC.

Ранее говорилось, что около 200 тысяч пчел, живущих в ульях на крыше Нотр-Дама, погибли. Однако потом пчеловод собора Николя Жеан заявил, что на самом деле насекомые невредимы и жужжат.

"Он приглядывал за тремя ульями с 2013 года, когда было принято решение их установить в рамках городской инициативы по увеличению популяции пчел в Париже. Улья расположены над ризницей в южной части собора на расстоянии примерно 30 м ниже уровня основной крыши. По словам Жеана, огонь их не затронул", - говорится в сообщении.

Европейские пчелы - в отличие от других разновидностей - остаются со своим ульем при приближении опасности, поедая мед и продолжая защищать пчеломатку.

Николя Жеан пояснил, что, конечно, высокие температуры могли бы представлять для них риск, но дым их просто опьянил. "Углекислый газ их не убивает, а опьяняет, делает сонными", - сказал он.

Отмечают, что пчеловоды достаточно часто используют дым, чтобы утихомирить насекомых и подобраться к их улью.

"Мне было очень жаль Нотр-Дам, поскольку это такое прекрасное сооружение, - сказал Николя Жеан - Но как же замечательно, что пчелы выжили. Слава богу, что пламя их не достигло, это действительно чудо!"

Как ранее сообщал "Апостроф", собор Парижской Богоматери может закрыться для посетителей на пять-шесть лет в связи с восстановительными работами из-за пожара 15 апреля