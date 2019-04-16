В Париже горит Нотр-Дам-де-Пари: онлайн-трансляция, все подробности, фото и видео

В столице Франции, Париже, произошел масштабный пожар в мировом памятнике истории и архитектуры, соборе Парижской Богоматери.

Все подробности из Парижа - фото и видео - в онлайн-трансляции на "Апострофе".

Пожар начался около 20:00 на чердаке Нотр-дам-де-пари, затем пламя перебросилось дальше. По данным полиции, погибших и пострадавших при пожаре нет.

Прямая видео трансляция из Парижа

02:35. пожар еще не локализировано. Тем временем, появились первые фото Собора изнутри

00:55. почти 5 часов продолжается пожар. Огонь пока не удалось потушить

00:45. Макрон добавил, что Собор будет восстановлен

00:41. президент Франции Эммануэль Макрон на месте ЧП. Он сказал следующее: "Нотр-Дам де Пари - это наша история, наша литература, это эпицентр нашей жизни, это исток искусства, это так много книг и картин. Это собор всех французов, даже тех, кто никогда здесь не был. Это наша история"

00:38. удивительная атмосфера на острове Сен-Луи. Люди аплодируют пожарным

00:27. борьба с огнем продолжается. Французские журналисты пишут, что пожарным удалось спасти здание от обрушения

00:06. пока рано говорить о последствиях. Огонь пытаются потушить более 400 пожарных

00:04. уже более четырех часов горит Собор. Пожарные продолжают борьбу со стихией

23:55. пресс-атташе министра внутренних дел Лоран Нуньес сообщает, что "пожар понемногу утихает". "Мы можем думать, что структура здания сохранена, включая колокольню на северной башне", - сказал Нуньес, добавив, что надо оставаться "чрезвычайно осторожными в прогнозах"

23:35. вид на горящий Нотр-дам из полицейского дрона. Пожар пытаются потушить более 400 пожарных, сообщает Le Monde

23:24. неустанные молитвы возле Собора. Люди верят в чудо

23:21. люди продолжают молиться неподалеку от Собора. Пожарные же говорят, что Нотр-дам не спасти

23:13. пожарные продолжают борьбу с огнем

23:11. погибших и пострадавших при пожаре нет - заявили в МВД Франции. Вместе с тем, пожарные не уверены, что смогут остановить распространение огня в соборе. Есть угроза, что может сорваться колокол

23:04. по словам архиепископа Реймса, для восстановления собора потребуются годы работы

23:03. во Франции увидели символическое значение в пожаре. "Падение стрелы имеет значительное символическое значение, оно представляет собой палец, протянутый к Богу, громоотвод, несущий к нам благодать Божью", - сказал глава французской конференции католических епископов Эрик де Мулен-Бофор

22:57. уже известно, что в результате пожара кроме шпиля и кровли пострадали старинные часы и витражи собора

22:53. парижане поют неподалеку от Собора

22:51. еще одно видео из Парижа

22:49. Пожарные не уверены, что справятся с распространением огня в Нотр-Даме

22:42 Неподалеку от собора, на площади Сан-Мишель собралось около тысячи людей. По сообщениям корреспондентов, некоторые из них держатся за руки и негромко поют

22:35 С огнем борется около 400 пожарных

22:28 Реликвии собора Парижской Богоматери в безопасности, заявил представитель собора Андре Фино

В Нотр-Даме хранится терновый венец Иисуса Христа. По словам Фино, "все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает"

22:24 Мировые лидеры и мэры крупнейших городов высказывают слова скорби и сочувствия парижанам.

22:15 Пожарные пытаются спасти произведения искусства из остатков собора.

В соборе также могли находиться Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса — великие христианские реликвии.

"Все части деревянного интерьера в огне" — представители собора.

Онлайн трансляция телеканала "Громадское":

21:50 Президент США Дональд Трамп написал, что больно смотреть, как горит Нотр-Дам и советует тушить его с воздуха. Но экстренные службы считают, что если сбросить воду, то могут пострадать люди вокруг и уцелевшие конструкции здания.

"Сейчас приоритет отдан тому, чтобы защитить прилежащие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений", — говорят в мэрии.

21:45 Вместо тысячи слов.

21:35 Собор тушат.

21:32 "Там ничего не останется" — заявил представитель Собора в интервью BBC. В прошлом году Католическая Церковь Франции просила у государства дополнительных субсидий на реставрацию собора, который, по их словам, "разваливался".

21:20 Президент Франции Эмманюэль Макрон выехал на место пожара в соборе Парижской Богоматери. Он отложил телевизионное обращение к нации, в котором собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".

21:05 Рухнул шпиль собора. Также полностью обвалилась крыша.

Трансляция в Facebook украинской писательницы Ирены Карпы:

Трансляция телеканала BFMTV:

Охвачена огнем вся крыша Нотр-Дама. Горит шпиль собора, некоторые его башни уже упали.

Французские СМИ сообщают, что пожар в Соборе начался, по предварительным данным, из-за неосторожности во время ремонтных работ.

Информации о пострадавших пока нет. Туристы и прихожане эвакуированы из собора. Вокруг здания выстроен кордон безопасности, за который не пускают зевак.

Собор Парижской Богоматери - одна из известнейших символов Парижа и мировая достопримечательность. Также является важнейшим памятником средневековой готической архитектуры. Возводился в период 1163—1345 годов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 апреля в канадском городе Гамильтон в провинции Онтарио произошел пожар в Украинском культурном центре.