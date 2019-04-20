Война на Донбассе: боевики семь раз обстреляли бойцов ВСУ

В субботу, 20 апреля, боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщают на странице ООС в Facebook.

Враг два раза использовал оружие, которое запрещено Минскими соглашениями - минометы калибров 120 и 82 мм. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям бойцов ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечают, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения ВСУ дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на апрель 2019 года на Донбассе находятся более 2 тысяч российских военных.