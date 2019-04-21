Добилась своего: опубликованы фото и видео с места смерти женщины в Киеве

В воскресенье, 21 апреля утром, в Киеве на улице Драйзера произошла трагедия - пожилая женщина выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, и погибла.

Об этом сообщил "Информатор" со ссылкой на очевидцев с места событий.

Журналисты выяснили, что женщина имела серьезные проблемы с психикой - до этого она жила в Днепровском районе, и неоднократно выпрыгивала из окна второго этажа. Погибшей оказалась женщина 1947 года рождения.

Позже родственники переселили ее на улицу Драйзера, однако им таким образом не удалось предотвратить трагедию.

На место прибыл патруль скорой помощи и патрульные, которые и зафиксировали смерть женщины.

Полицейские начали опрос соседей и родных погибшей. Причина самоубийства правоохранителями выясняется.

Как сообщал "Апостроф", 15 апреля в Киеве с Северного моста в Днепр спрыгнул мужчина, который пытался покончить жизнь самоубийством. Мужчину из воды достали водолазы, его здоровью ничего не угрожает.