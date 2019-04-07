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В Киеве мужчина совершил страшный суицид на вокзале: фото и видео 18+

воскресенье, 07 апреля 2019, 07:18

В субботу, 6 апреля, в Киеве недалеко от центрального железнодорожного вокзала обнаружили труп мужчины без головы.

Об этом сообщает Информатор, публикуя фото и видео с места ЧП.

Уточняется, что тело без головы лежало на подъездных путях. Не исключено, что мужчину переехал поезд.

Прибывшие на место ЧП медики лишь констатировали смерть. Мужчина лежал с оторванной головой. Само туловище находилось между путями, а голова лежала на рельсах.

На данный момент есть предположение, что мужчина совершил самоубийство. По предварительным данным, погибший — житель Ирпеня (Киевская область), 1985 года рождения.

Правоохранителям предстоит установить истинную причину смерти.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве неадекват устроил кровавое ЧП на центральном вокзале.

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