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На Донбассе ликвидировали молодую "ополченочку" из Харькова: опубликованы фото

воскресенье, 21 апреля 2019, 02:36
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В ходе боевых действий на Донбассе была ликвидирована член незаконных вооруженных формирований Лилия Максименко (Эгамбердиева).

Об этом сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"200 бригада 19.04.19 пополнилась очередным бойцом Эгамбердиевой (Максименко) Лилией, Харьков", – написал он в своем канале в Telegram.

По информации сайта "Миротворец", Максименко родилась в 1996 году в Харькове.

Источники боевиков также заявили, что Максименко погибла в результате "массированного огневого удара ВСУ", вместе с еще двумя боевиками.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ходе боевого столкновения на Донбассе боевики понесли очередную потерю – украинскими военнослужащими был ликвидирован 31-летний гражданин России Николай Шелуха, родом из Ханты-Мансийска.

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