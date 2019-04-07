​Пламя охватило многоэтажку: появились фото огненного ЧП в Киеве

7 апреля в Оболонском районе Киева случился пожар в одной из многоэтажек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Огненное ЧП в Киеве, на Архипенко, 10В. Предварительно, начала полыхать квартира. На место уже мчатся бригады ГСЧС, скорой помощи и полиции. Все подробности будут известны позже. Надеемся, что никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Под постом появились комментарии пользователей, в том числе и жильцов дома, в котором случилось ЧП.

"Жаль людей, чьи квартиры сегодня погорят", "Ужас, я живу на 10а, крики, смог", "У соседей выше, тёплые полы в данный момент", "Жесть", - пишут напуганные комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в Кривом Роге Днепропетровской области во время пожара погибли три человека, в том числе двое детей.