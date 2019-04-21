На Закарпатье ребенок отравился кокаином и алкоголем: как это произошло

В Мукачево, Закарпатской области, 13-летняя девочка была госпитализирована после отравления алкоголем и наркотиками.

Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Девочка вместе со сверстниками употребляла алкоголь. Из-за того, что ребенку стало плохо, медики госпитализировали его в тяжелом состоянии в областную детскую больницу.

По результатам анализов девочке диагностировали отравление алкоголем второй тяжелой степени. В ее крови также нашли кокаин.

Вследствие этого правоохранители открыли уголовное производство по статьям "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, совершенные с привлечением малолетнего или в отношении малолетнего" и "Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств".

Служба по делам детей сообщает, что девочка училась в одной из школ в центре города и воспитывалась в полной благополучной семье.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 18 апреля, в Киеве из окна многоэтажного жилого дома выпала трехлетняя девочка.