На Закарпатье ребенок отравился кокаином и алкоголем: как это произошло

В Мукачево, Закарпатской области, 13-летняя девочка была госпитализирована после отравления алкоголем и наркотиками.
Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
Девочка вместе со сверстниками употребляла алкоголь. Из-за того, что ребенку стало плохо, медики госпитализировали его в тяжелом состоянии в областную детскую больницу.
По результатам анализов девочке диагностировали отравление алкоголем второй тяжелой степени. В ее крови также нашли кокаин.
Вследствие этого правоохранители открыли уголовное производство по статьям "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, совершенные с привлечением малолетнего или в отношении малолетнего" и "Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств".
Служба по делам детей сообщает, что девочка училась в одной из школ в центре города и воспитывалась в полной благополучной семье.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 18 апреля, в Киеве из окна многоэтажного жилого дома выпала трехлетняя девочка.