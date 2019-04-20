В Киеве авто опрокинулось на повороте: опубликовано видео ДТП

В субботу, 20 апреля, в Киеве произошло страшное ДТП с опрокидыванием.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент случился вечером в Святошинском районе столицы на бульваре Вернадского. Там авто перевернулось на крышу.

"В столице на повороте на бульвар Вернадского перевернутый легковой автомобиль. Подробности происшествия, а также есть ли пострадавшие - уточняются. На месте работает полиция", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 20 апреля в Киеве произошла авария с переворотом, в которой пострадал маленький ребенок.

Также ранее в Киеве произошло ДТП с опрокидыванием, в котором пострадал один человек. Инцидент произошел на перекрестке бульвара Тараса Шевченко с улицей Терещенковская. Там столкнулись два автомобиля маркиOpel и Subaru.