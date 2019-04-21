Под Днепром стреляли в известного активиста: фото, видео и новые подробности

В субботу, 20 апреля в результате стрельбы в центре городе Каменское Днепропетровской области ранен общественный активист Евгений Найда, также получили ранения еще два человека.

Об этом сообщает местное издание "Событие".

В полиции Днепропетровской области отметили, что неизвестные вели стрельбу в 33-летнего активиста из автомобиля.

"Пострадавший получил ранение и был госпитализирован в больницу. В результате стрельбы пострадали двое прохожих - мужчина и женщина, на месте им была оказана первичная медпомощь, их состояние удовлетворительное", - сообщили правоохранители.

На месте инцидента работают оперативники, устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о правовой квалификации события.

Инцидент произошел около 16:20 вечера. В активиста стреляли, когда тот вышел из банка. Видеозапись событий после происшествия была опубликована в Facebook местного издания.

"К обочине подъехал автомобиль с шашками такси, с польскими номерами. Из него вышел человек в маске и сделал несколько выстрелов в сторону Найды из оружия, похожего на обрез. После этого мужчина с места происшествия скрылся".

Издание отмечает, что Найду доставили в городскую больницу, он находится в операционной. Главврач медучреждения уведомил, что у Найды диагностированы "серьезные ранения конечностей".

Евгений Найда известен в Каменском как общественный активист. В 2015 году он баллотировался на пост городского головы.

Как сообщал "Апостроф", вечером 20 апреля, Евгений Найда и еще два человека, были обнаружены с огнестрельными ранениями близ магазина игрушек у ЦУМа Каменского. На помощь пострадавшим бросились неравнодушные прохожие, они пытались остановить кровотечение у пострадавших подручными средствами, вызвали скорую и полицию.