Стало известно о смертельном случае на выборах президента

В воскресенье, 21 апреля, в Тернопольской области на избирательном участке умер избиратель.

Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на слова председателя ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее информации, инцидент произошло на избирательном участке №610496.

В то же время на странице МВД в социальной сети Twitter отметили, что в Тернопольской области на избирательном участке умер мужчина 1944 года рождения.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ВТОРОГО ТУРА

Напомним, первый тур выборов состоялся 31 марта. Владимир Зеленский выиграл первый тур с результатом 30,24%. Второе место занял Петр Порошенко - за него проголосовали 15,95% избирателей.

Как сообщал "Апостроф", 21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины, улицы Киева утром практически пусты, однако жители столицы собираются возле избирательных участков.