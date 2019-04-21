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Выборы президента 2019

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Стало известно о смертельном случае на выборах президента

воскресенье, 21 апреля 2019, 12:13
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В воскресенье, 21 апреля, в Тернопольской области на избирательном участке умер избиратель.

Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на слова председателя ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее информации, инцидент произошло на избирательном участке №610496.

В то же время на странице МВД в социальной сети Twitter отметили, что в Тернопольской области на избирательном участке умер мужчина 1944 года рождения.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ВТОРОГО ТУРА

Напомним, первый тур выборов состоялся 31 марта. Владимир Зеленский выиграл первый тур с результатом 30,24%. Второе место занял Петр Порошенко - за него проголосовали 15,95% избирателей.

Как сообщал "Апостроф", 21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины, улицы Киева утром практически пусты, однако жители столицы собираются возле избирательных участков.

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