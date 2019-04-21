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Все ушли на выборы: появились впечатляющие фото и видео пустых улиц Киева

воскресенье, 21 апреля 2019, 11:40
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В воскресенье, 21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины, улицы Киева утром практически пусты, однако жители столицы собираются возле избирательных участков.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ВТОРОГО ТУРА

Об этом сообщает "Информатор".

Как можно увидеть на опубликованных фото, на улицах лишь изредка можно встретить одиноких прохожих. Также на дорогах практически нет машин.

В то же время, отмечает издание, кроме избирательных участков, скопления людей наблюдаются под стенами церквей, поскольку в это же воскресенье христиане отмечают Вербное воскресенье. Люди выстраиваются в кольцо вокруг церкви, чтобы освятить вербные ветки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на заграничных избирательных участках выстроились длинные очереди из украинцев, которые хотят проголосовать за своего кандидата на выборах.

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