Стравливают мусульман и христиан: жители Шри-Ланки рассказали о ситуации после массовых терактов

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов, вследствие чего погибли около двух сотен людей, а местные жители рассказали, что происходит в Коломбо сейчас.

Об этом сообщает издание "Медуза".

"Прямо сейчас я нахожусь дома в пригороде Коломбо. В самом городе жизнь замерла: офисы закрыты, люди сидят по домам. Люди в Коломбо очень нервничают. Такое ощущение, что даже выйти на улицу может быть опасно, так как некоторые бомбы все же были в самых обычных жилых кварталах", - рассказал житель столицы Дили.

По его словам, эта атака застала всех жителей Шри-Ланки врасплох. Они не знают причину и как на это реагировать.

"С того момента, когда в стране происходили подобные события, прошло очень много времени. Думаю, на Шри-Ланке не происходило ничего подобного такого масштаба со времен гражданской войны", - отметил Дили.

Также его слова подтвердила и жительница Коломбо Матиша. Она заявила, что сразу после взрывов люди перестали выходить из своих домов. Они боятся того, что может произойти дальше.

"После взрывов власти отключили доступ к социальным сетям и мессенджерам - по сути, это единственное, что сделало наше правительство. В стране работает только Telegram, но среди местных жителей уже распространяются слухи о причинах атаки - якобы еще неделю назад власти узнали, что готовятся теракты, но проигнорировали это. Считается, что теракты устроила террористическая группа, связанная с "Исламским государством", а всего они заложили в городе около 50 бомб", - сказала Матиша.

Она предположила, что, возможно, атака была ответом на действия радикальных буддистских организаций Шри-Ланки, которые нападали на мечети в 2018 году.

"Не знаю, правда ли это все или нет (пока никто не взял на себя ответственность за взрывы, но задержаны семь подозреваемых в причастности к преступлениям - ред.). Но даже несмотря на эти слухи, такая атака - что-то очень странное. Гражданская война закончилась 10 лет назад, но подобного не было даже во время войны. Тогда взрывалась одна бомба, и все заканчивалось. Когда закончится то, что началось сегодня, неизвестно", - рассказала жительница столицы.

Поделилась своим рассказом и Лана - жительница Коломбо, которая переехала туда из России.

"Во время взрывов на улицах было мало людей; многолюдно - только в церквях. Дело в том, что с 13 на 14 апреля в Шри-Ланке был национальный Новый год, после которого следуют длинные выходные. Все разъехались по родительским домам и никуда не ходят - такая традиция. Кроме того, сегодня - воскресенье, а у местных жителей в принципе не принято прогуливаться по улицам в выходные. Это семейное время", - уточнила он.

Лана отметила, что живет в центре города и, если соединить на карте все точки, где были взрывы, то она окажется в середине.

"Но не переживаю: живу уже здесь давно, занимаюсь медитацией, пишу книгу о буддизме. Да и местные жители тоже никогда особо не суетятся, очень флегматичные. Если бы вы жили здесь долго время, тоже не переживали бы. О взрывах я узнала утром. Проснулась, спустилась вниз, а охранник говорит, что из дома лучше не выходить - на тот момент произошло уже шесть взрывов. Как и все остальные, я ушла с улицы и сижу дома - смотрю новости. Но информация крайне скудная. Журналисты почти ничего не рассказывают. Приходится только ждать более подробных репортажей", - сказала Лана.

А турист из России Вячеслав отметил, что в стране обстановка достаточно спокойная.

"Мы сейчас тоже катаемся по острову вдалеке от больших городов. Полиции везде стало больше, закрыты некоторые крупные туристические места. Местные реагируют тревожно, но в целом обстановка в стране достаточно спокойная. Например, нам никто не говорит, что нужно обязательно уйти с улиц в отели", - заявил он.

В то же время местный житель Мохаммад, мусульманин, подчеркнул, что в содеянном обвиняют людей его религии.

"Я сам вижу, как СМИ сообщают, что ни одна из террористических организаций не взяла ответственности за взрывы, но все предполагают, что это сделали исламистские экстремистские группы. Вижу, что политики и другие люди пытаются найти у нападения религиозную подоплеку, но лично я считаю, что нападения специально устроили во время пасхальных служб, чтобы связать это с религией. Некоторым политикам выгодна исламофобия. Они хотят конфликта между мусульманами и христианами", - рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", среди погибших в ходе цепочки терактов в восемь взрывов на Шри-Ланке, где были атакованы мирные люди в ходе пасхальной службы в церквях, а также отдыхающие в отелях, украинских граждан нет.