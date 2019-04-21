RU   UA  

воскресенье, 21 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 апреля

09:12
Рот закрой, тварь: разгорелся громкий врачебный скандал из-за обращения с младенцем в больнице Киева
08:41
Вербное воскресенье: что нельзя делать, правила и традиции
08:40
ВСУ устроили боевикам на Донбассе сутки смерти: названы крупные потери
08:34
Суд принял третье решение в пользу Коломойского: появилась реакция НБУ
08:27
Бой американского чемпиона с британцем завершился громким скандалом
08:14
Под Днепром стреляли в известного активиста: фото, видео и новые подробности
08:10
Кроуфорд - Хан: полное видео боя
08:10
День тишины оказался громким: жена Зеленского отреагировала на громкий "военный" скандал
08:00
Вербное воскресенье и День рождения королевы Елизаветы II: какой праздник 21 апреля
07:38
Мужик - молодец: сети впечатлило видео наказания прохожим подростка в Киеве за опасные развлечения
07:32
В Ровно агрессивный фанат России устроил драку с водителем: опубликованы фото
06:44
Вербное воскресенье: открытки, стихи, фото и видео-поздравления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ВСУ устроили боевикам на Донбассе сутки смерти: названы крупные потери

воскресенье, 21 апреля 2019, 08:40
переглянути новину українською

За сутки субботы, 20 апреля, в зоне действия Операции Объединенных сил были ликвидированы четверо боевиков незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции украинских подразделений: дважды из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе села Павлополь; из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Опытное; дважды с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Пески; дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Авдеевка; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм обстрелял позиции Объединенных сил у хутора Вольный.

По данным разведки, четверо оккупантов были уничтожены, еще шесть – ранены.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 апреля в ходе боевых действий на Донбассе была ликвидирована член незаконных вооруженных формирований Лилия Максименко (Эгамбердиева).

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: