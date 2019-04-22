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ДТП с авто, влетевшим в Киеве в остановку с людьми: появились новые фото и видео

понедельник, 22 апреля 2019, 06:55
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Появились новые фотографии и видео с места ДТП в Киеве, где водитель на скорости влетел в остановку, на которой находились люди.

Сам инцидент произошел вечером 21 апреля.

По предварительным данным, у водителя автомобиля Daewoo лопнуло колесо и он на всей скорости вылетел на остановку.

Известно, что в результате наезда автомобиля серьезные травмы получили двое пешеходов, которые были госпитализированы.

Причины аварии устанавливает следствие.

Напомним, что 21 апреля автомобиль Volkswagen Caddy влетел в пассажирский автобус "Луцк-Тернополь", в результате аварии погибли три человека.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на бульваре Перова на смерть сбили мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

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