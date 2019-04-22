Первая смерть после выборов: стало известно о гибели на Донбассе 21-летнего бойца ВСУ

Во вторник, 22 апреля, на Донбассе погиб молодой украинский военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

С начала суток на Востоке страны российско-оккупационные войска осуществили уже 9 провокационных обстрелов по позициям украинских военных. Боевики применяли мины 82-го калибра, гранатометы, стрелковое оружие и пехотное вооружение.

Также стало известно, что в ночь на 22 апреля вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский герой. - боец ВСУ 1998 года рождения.

Кроме этого, в результате также на Донбассе получил ранения один защитник Украины. Сейчас военнослужащий получает квалифицированную помощь в медицинском учреждении.

Как сообщал "Апостроф", за сутки субботы, 20 апреля, в зоне действия Операции Объединенных сил были ликвидированы четверо боевиков незаконных вооруженных формирований.