Боевики на Донбассе среди ночи обстреляли жилые дома: опубликовано видео с места ЧП

В сети показали видео последствий обстрела из минометов населенных пунктов Золотое и Новоалександровка на Донбассе.

Его опубликовал фонд Вернись живым в Facebook.

"Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали. Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать ... Что нам делать, я не знаю ...", - рассказал житель Золотого.

Как сообщал "Апостроф", украинские военные в очередной раз зафиксировали применение боевиками корректированного снаряда производства РФ по мирным населенных пунктах вдоль линии разграничения в Донбассе.

Кроме того, с начала суток, 24 февраля, на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения. Кроме того, боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ.