РУС. | УКР.

воскресенье, 24 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

21:36
"Манчестер Сити" завоевал Кубок лиги в битве с "Челси": видеообзор
21:32
До сих пор нет теплых вещей: стало известно о тяжелой участи украинского заключенного в России
21:08
В Европе указали на главные промахи Украины
20:37
Призер чемпионата Украины потерпел унизительное поражение: видеообзор
20:33
Боевики на Донбассе среди ночи обстреляли жилые дома: опубликовано видео с места ЧП
20:11
Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица
20:03
Российский истребитель устроил ЧП над Балтийским морем: что известно
19:38
Скандал с задержанием на взятке командира ВСУ: новые подробности и фото
19:14
Новое обострение: появились свежие данные о потерях ВСУ на Донбассе
18:35
MARUV поставили жесткое условие для участия на "Евровидении"
18:07
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" расписали боевую ничью в чемпионате Англии: видеообзор
17:45
В Сирии взорвался автобус с людьми: много погибших, первые подробности
Все новости

Боевики на Донбассе среди ночи обстреляли жилые дома: опубликовано видео с места ЧП

воскресенье, 24 февраля 2019, 20:33

В сети показали видео последствий обстрела из минометов населенных пунктов Золотое и Новоалександровка на Донбассе.

Его опубликовал фонд Вернись живым в Facebook.

"Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали. Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать ... Что нам делать, я не знаю ...", - рассказал житель Золотого.

Как сообщал "Апостроф", украинские военные в очередной раз зафиксировали применение боевиками корректированного снаряда производства РФ по мирным населенных пунктах вдоль линии разграничения в Донбассе.

Кроме того, с начала суток, 24 февраля, на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения. Кроме того, боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: