В Одессе задержали любителя "георгиевской ленточки" на акции одиозного сепаратиста: фото и видео

В Одессе прошла акция, организованная сепаратистом ливанского происхождения Морисом Ибрагимом.

Как сообщает 048, двоих участников митинга задержала полиция, но потом их отпустили.

Одного из участников задержали за букет с "георгиевской ленточкой", которая запрещена в Украине.

Также к месту пришли активисты "Правого сектора", у которых возникали словесные перекалки с участниками акции, организованной сепаратистом.

На сайте "Миротворец" указано, что Ибрагим является членом КПУ и активистом "Русского движения Украины". Он является одним из руководителей движения "Куликово поле". Также он был первым секретарем Киевского райкома КПУ в Одессе, а затем помощником депутата Одесского горсовета от КПУ Василия Полищука.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 апреля в 17.00 в Киеве прошла акция против участников хищений в "Укроборонпроме".