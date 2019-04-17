В Ялте устроили коммунистический шабаш с ряжеными: фото праздника

В Ялте (аннексированный Крым) удивили странным праздником.

Соответствующие снимки появились в Twitter-аккаунте Ху*вый ЮБК.

"Ялта. 16 апреля. 75-летие освобождения Ялты под ватными знаменами", - говорится в подписи к опубликованным фото.

На снимках можно увидеть байкеров верхом на мотоциклах с российскими флагами и флагами в расцветке георгиевских лент.

Как сообщалось, в сети опубликовали новые фото моста в оккупированный Крым, которые подтверждают информацию о том, что постройка оккупантов всерьез угрожает судоходству в Керченском проливе.

Также журналисты из оккупированного Крыма разместили в интернете уникальные кадры прохода на катере под Керченским мостом.

Подробнее о стратегии возвращения Крыма, читайте в материале "Апострофа": Украина не сможет вернуть Крым самостоятельно – генерал.