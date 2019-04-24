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Украинские военные жестко отомстили боевикам за гибель побратима

среда, 24 апреля 2019, 07:19
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Во вторник, 23 апреля, в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб один украинский военный, а еще один - получил ранения.

Об этом говорится в отчете штаба ООС.

Как отмечается, за прошедшие сутки оккупанты и подконтрольные Российской Федерации боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Дважды против украинских защитников было использовано вооружение, запрещенное минскими соглашениями: минометы калибров 120 и 82 мм.

В результате боевых действий погиб один украинский военный, еще один - получил ранения. В то же время ответным огнем, по данным разведки, были ликвидированы четверо оккупантов. Еще четверо боевиков получили ранения.

В ночь на 24 апреля боевики открыли огонь из автоматических станковых гранатометов по позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Луганское. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал "Апостроф", накануне также стало известно, что боевики на Донбассе обстреляли мирное население и ранили ребенка.

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