В Одессе поймали банду юных и жестоких преступников: фото и видео

Правоохранители Одессы задержали малолетних злоумышленников, которые жестоко избивали своих жертв и обворовывали их.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечают, что банда действовала на улицах города ночью. Они нападали на людей, сильно избивали их, а потом отбирали ценное имущество. В частности, банда воров крала мобильные телефоны, ювелирные изделия и мопеды.

Полиция задержала преступников во время одного из нападений. Так, они на Соборной площади напали на 30-летнего охранника МАФа, избили и, угрожая ножом, похитили оборудование для приготовления кофе

Нападающими оказались трое местных жителей 14, 15 и 16 лет. На счету у злоумышленников четыре эпизода разбойных нападений на одесситов, а также около восьми фактов похищения мопедов.

Несовершеннолетние признались в содеянном и рассказали, что присвоенное имущество потерпевших продавали, а полученные деньги тратили на собственные развлечения. Сейчас они проверяются на причастность к совершению ряда аналогичных преступлений.

В настоящее время правонарушителей задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания. По всем фактам начато уголовные производства по ч.2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Как сообщал "Апостроф", в Очакове, Николаевской области, подросток обокрал школу, после чего поджег ее, чтобы уничтожить следы преступления.