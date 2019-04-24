Затравили: следователи назвали причину кровавой бойни в Керчи

Следственный комитет Российской Федерации назвал причину бойни в Керчи, которую устроил в колледже подросток Владислав Росляков.

Об этом сообщают росСМИ.

Глава следкома Александр Бастрыкин заявил, что злоумышленник, который устроил стрельбу и взрыв в керченском колледже, подвергался унижениям сокурсников.

Также он отметил, что над ним издевались учащиеся, из-за того что Росляков не мог позволить себе дорогую одежду. Именно это могло его побудить совершить массовое убийство.

"Унижение на основе разного имущественного положения. Этого мальчика в Керчи постоянно унижали одноклассники", - сказал Бастрыкин.

Он подчеркнул, что у парня была только одна мама, и она могла ему позволить купить одежду только на рынке. Это стало причиной издевательств сокурсников.

Как сообщал "Апостроф", подконтрольные Кремлю СМИ с первых же сообщений о бойне в оккупированной Керчи, пытались свалить всю вину за трагедию на Украину.